Назван неожиданный фактор, повышающий риск деменции на 40%

Neurology: хроническая бессонница повышает риск деменции на 40%
Depositphotos

Люди, которые страдают от хронической бессонницы, рискуют быстрее терять память и когнитивные способности с возрастом, чем те, кто спит нормально. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Neurology.

Под хронической бессонницей понимают проблемы со сном не менее трех ночей в неделю в течение трех месяцев и дольше. У таких людей риск развития легких когнитивных нарушений или деменции оказался на 40% выше, что эквивалентно примерно 3,5 дополнительным годам старения мозга.

«Бессонница влияет не только на самочувствие на следующий день, но и может отражаться на здоровье мозга в долгосрочной перспективе», — отметил автор исследования Диего Карвальо.

В исследовании участвовали 2750 пожилых людей (в среднем 70 лет), за которыми наблюдали почти шесть лет. У 16% из них диагностировали хроническую бессонницу. За это время 14% участников с бессонницей столкнулись с деменцией или легкими когнитивными нарушениями. При этом среди тех, у кого бессонницы не было, таких оказалось только 10%.

МРТ и другие методы показали, что у людей с бессонницей чаще встречались повреждения мелких сосудов мозга и амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера. Особенно выраженные эффекты были у носителей гена APOE ε4, повышающего риск болезни Альцгеймера.

Интересно, что последствия зависели и от недавнего качества сна: те, кто в последние недели спали меньше обычного, имели худшие когнитивные показатели и больше признаков повреждений мозга, а у тех, кто спал больше обычного, наоборот, выявляли меньше сосудистых нарушений.

Ученые подчеркивают, что бессонница может быть ранним предупреждающим сигналом и стоит уделять лечению нарушений сна больше внимания.

Ранее был назван простой способ улучшить сон для пожилых.

