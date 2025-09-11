На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ улучшить сон для пожилых

JSR: медитация улучшает качество сна у пожилых
Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что практика медитации связана с более качественным сном и сохранением активности мозга у пожилых людей. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Пожилые, практикующие медитацию, в возрасте от 65 до 84 лет спали дольше, реже переходили в поверхностный сон и демонстрировали необычные паттерны мозговой активности, напоминающие состояния повышенного сознания даже во время сна без сновидений.

В работе участвовали 27 «экспертов», посвятивших медитации более 10 тысяч часов, и 135 пожилых людей без подобного опыта. С помощью полисомнографии и ЭЭГ исследователи сравнили их сон и мозговую активность. У практикующих медитацию выявили меньшее время в стадии N1 (самый легкий сон), большее — в стадии N2, а также более высокую сложность сигналов мозга и усиленные альфа- и тета-ритмы. Эти особенности связывают с лучшей когнитивной устойчивостью и, возможно, сохранением элементов осознанности во сне.

«Несмотря на одинаковые субъективные оценки сна, объективные показатели у «экспертов» оказались лучше, а некоторые параметры напрямую коррелировали с уровнем медитативной практики», — отметил руководитель исследования Пьер Шампетье из Института мозга Парижа.

Авторы подчеркивают, что медитация может стать эффективным немедикаментозным способом поддержания здоровья мозга и качества сна в пожилом возрасте.

Ранее был назван простой способ улучшить ментальное здоровье пожилых.

