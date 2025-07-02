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Российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед

ПНИПУ: создана модель для точного прогноза солнечной активности на 11 лет вперед
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Процессы на Солнце напрямую влияют на работу спутников, энергосистем и здоровье людей, поэтому ученые Пермского Политеха и Политехнической школы разработали уникальную модель, способную предсказывать солнечную активность на 11 лет вперед. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В отличие от существующих прогнозов, которые дают данные максимум на несколько месяцев, новая модель основана на теории солнечного динамо и учитывает сложное движение плазмы и эволюцию магнитных полей внутри Солнца.

Как пояснил руководитель проекта магистрант ПНИПУ Георгий Ташкинов, расчеты позволяют воспроизвести 11-летние циклы активности светила с точностью свыше 90% по сравнению с историческими данными за последние 40-50 лет. Это даст возможность заранее готовиться к геомагнитным бурям и минимизировать риски для космических аппаратов, авиаперелетов и энергосетей.

В будущем команда планирует объединить модель с нейросетями нового поколения Physics-Informed Neural Networks, которые учитывают фундаментальные законы магнитной гидродинамики, чтобы сделать прогнозы еще более точными.

«Это позволит создавать модели прогнозирования, которые не просто статистически точны, но и физически осмысленны. Мы ожидаем, что такой подход значительно повысит достоверность средне и долгосрочных прогнозов и даст нам более глубокое понимание физики солнечного динамо», – поделился доктор физико-математических наук Родион Степанов, ведущий научный сотрудник ИМСС УрО РАН.

По мнению исследователей, разработка уже готова к использованию в научных и прикладных задачах.

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