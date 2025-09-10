На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В мозге обнаружили таинственный скрытый сигнал, ответственный за стресс

PNAS: клетки мозга, отвечающие за стресс, работают по собственному ритму
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что клетки мозга, отвечающие за регуляцию стресса, работают по собственному внутреннему ритму — примерно раз в час, даже в условиях полного покоя. Работа опубликована в журнале PNAS.

Оказалось, что нейроны, вырабатывающие кортикотропин-рилизинг-гормон в гипоталамусе, не только реагируют на угрозы, но и сами запускают циклы активности, которые связаны с изменением уровня бодрствования и поведения. Эти «всплески» активности продолжались около 15 минут и возникали каждый час, причем чаще во время активной фазы животных.

«Мы были удивлены, насколько тесно ритмы активности стрессовых нейронов связаны с ритмами физической активности (возбуждения). Это ранее никогда не доказывалось», — отметил руководитель исследования Карл Айремонгер.

Эксперименты на мышах и крысах показали: такие циклы нередко предшествовали не только началу движения, но и выбросу стрессовых гормонов (кортизола у людей и кортикостерона у грызунов). Более того, искусственная стимуляция нейронов у животных, находящихся в состоянии покоя, вызывала резкое увеличение двигательной активности.

Ученые предполагают, что эти часовые «включения» стрессовой системы действуют как встроенный сигнал пробуждения, подготавливая организм к активности. Нарушения таких ритмов могут влиять на сон и настроение, а также играть роль в развитии депрессивных расстройств.

Ранее был назван простой способ улучшить ментальное здоровье пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами