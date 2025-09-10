В мозге обнаружили таинственный скрытый сигнал, ответственный за стресс

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что клетки мозга, отвечающие за регуляцию стресса, работают по собственному внутреннему ритму — примерно раз в час, даже в условиях полного покоя. Работа опубликована в журнале PNAS.

Оказалось, что нейроны, вырабатывающие кортикотропин-рилизинг-гормон в гипоталамусе, не только реагируют на угрозы, но и сами запускают циклы активности, которые связаны с изменением уровня бодрствования и поведения. Эти «всплески» активности продолжались около 15 минут и возникали каждый час, причем чаще во время активной фазы животных.

«Мы были удивлены, насколько тесно ритмы активности стрессовых нейронов связаны с ритмами физической активности (возбуждения). Это ранее никогда не доказывалось», — отметил руководитель исследования Карл Айремонгер.

Эксперименты на мышах и крысах показали: такие циклы нередко предшествовали не только началу движения, но и выбросу стрессовых гормонов (кортизола у людей и кортикостерона у грызунов). Более того, искусственная стимуляция нейронов у животных, находящихся в состоянии покоя, вызывала резкое увеличение двигательной активности.

Ученые предполагают, что эти часовые «включения» стрессовой системы действуют как встроенный сигнал пробуждения, подготавливая организм к активности. Нарушения таких ритмов могут влиять на сон и настроение, а также играть роль в развитии депрессивных расстройств.

