Назван простой способ улучшить ментальное здоровье пожилых

JPR: хоровое пение снижает риск депрессии и тревожности у пожилых
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Сингапура выяснили, что у пожилых людей, посещавших еженедельные часовые занятия хоровым пением в течение двух лет, снизился риск развития депрессии и тревожности. Однако аналогичный эффект наблюдался и у их сверстников, которые в то же время участвовали в структурированной программе по вопросам здоровья. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

В эксперименте приняли участие 200 человек старше 60 лет, не имеющих когнитивных нарушений на момент начала исследования. Их случайным образом распределили в две группы: одна посещала хоровые занятия (без необходимости музыкальной подготовки), другая участвовала в образовательных сессиях о питании, образе жизни, профилактике падений, психическом здоровье и деменции.

Обе программы длились два года и включали не только основное содержание (пение или лекции), но и групповые активности для поддержания социальной вовлеченности.

К концу исследования в обеих группах участники реже демонстрировали признаки клинически значимой депрессии и тревожности. В группе по здоровью улучшения появились уже через 12 месяцев, в то время как у любителей хорового пения положительная динамика стала заметнее к 24 месяцам. Но итоговый уровень снижения риска оказался сопоставимым.

Исследование показывает: регулярная вовлеченность в социальные и структурированные занятия, будь то музыка или образовательные лекции, способна улучшать психическое здоровье пожилых людей и снижать риск депрессии и тревожности.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от болезни Альцгеймера.

