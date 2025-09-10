На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разработан новый метод лечения мужского бесплодия

NatCom: обнаружены белки, увеличивающие подвижность сперматозоидов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Осаки выявили белки, которые играют ключевую роль в формировании и подвижности сперматозоидов, напрямую влияя на мужскую фертильность. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Движение сперматозоидов обеспечивается жгутиком — «хвостиком», который работает как своеобразный мотор. Его работа регулируется сложной системой белков, среди которых важную роль играют так называемые радиальные спицы. Ученые установили, что белок CFAP91 необходим для правильной сборки этих структур. В опытах на мышах его отсутствие приводило к нарушениям в формировании жгутика и полной мужской бесплодности.

При повторном введении CFAP91 исследователи показали, что он взаимодействует с другими белками радиальных спиц, а также с белком EFCAB5, который отвечает за координацию движений сперматозоидов.

«Наши результаты показывают, что CFAP91 служит каркасом для сборки радиальных спиц, а EFCAB5 критически важен для регулирования движения сперматозоидов», — отметил ведущий автор работы Хаотин Ван.

Эти данные помогают лучше понять молекулярные механизмы мужского бесплодия и могут стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения.

