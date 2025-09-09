На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли секрет привлекательности для противоположного пола

BJP: привлекательность нельзя свести лишь к красивым чертам лица
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что привлекательность нельзя свести лишь к красивым чертам лица. В реальности она формируется из сложного сочетания общих черт, личных предпочтений и тонких невербальных сигналов — от голоса и движений до запаха. Работа опубликована в журнале British Journal of Psychology (BJP).

Ранее большинство работ о привлекательности концентрировалось на лицах, отмечая универсальные предпочтения вроде симметрии. Однако в повседневной жизни люди воспринимают друг друга комплексно — общаясь голосом, жестами и даже через запах тела.

В новом исследовании приняли участие более 130 молодых людей. Часть из них — «агенты» — предоставили фотографии, записи голоса, короткие видеоролики с нейтральными выражениями и образцы запаха тела, собранные во время физической нагрузки. Другая группа — «оценщики» — отдельно оценивала каждый из этих сигналов по шкале привлекательности.

Оказалось, что наиболее привлекательными участники сочли мультимодальные стимулы — видео с синхронным звуком. Наименее привлекательными выглядели образцы запаха. Лица, голоса и немые видеоролики заняли промежуточные позиции, при этом различия между ними оказались не столь большими.

Ученые также заметили, что некоторые каналы несут схожую информацию: привлекательный голос часто сочетался с привлекательной внешностью. Сильнее всего совпадали оценки лица и голоса, слабее всего — запаха и фотографии. Интересно, что привлекательность запаха тела положительно коррелировала с привлекательностью движений, что может указывать на общие биологические факторы, такие как здоровье или гормональный фон.

В дальнейшем авторы планируют исследовать, как такие невербальные сигналы влияют на общение и отношения в реальной жизни и какие именно компоненты движения или запаха делают человека более привлекательным.

Ранее была названа неочевидная черта женщин, воспринимаемая мужчинами как сигнал открытости к сексу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами