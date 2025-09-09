Ученые раскрыли секрет привлекательности для противоположного пола

Международная команда ученых выяснила, что привлекательность нельзя свести лишь к красивым чертам лица. В реальности она формируется из сложного сочетания общих черт, личных предпочтений и тонких невербальных сигналов — от голоса и движений до запаха. Работа опубликована в журнале British Journal of Psychology (BJP).

Ранее большинство работ о привлекательности концентрировалось на лицах, отмечая универсальные предпочтения вроде симметрии. Однако в повседневной жизни люди воспринимают друг друга комплексно — общаясь голосом, жестами и даже через запах тела.

В новом исследовании приняли участие более 130 молодых людей. Часть из них — «агенты» — предоставили фотографии, записи голоса, короткие видеоролики с нейтральными выражениями и образцы запаха тела, собранные во время физической нагрузки. Другая группа — «оценщики» — отдельно оценивала каждый из этих сигналов по шкале привлекательности.

Оказалось, что наиболее привлекательными участники сочли мультимодальные стимулы — видео с синхронным звуком. Наименее привлекательными выглядели образцы запаха. Лица, голоса и немые видеоролики заняли промежуточные позиции, при этом различия между ними оказались не столь большими.

Ученые также заметили, что некоторые каналы несут схожую информацию: привлекательный голос часто сочетался с привлекательной внешностью. Сильнее всего совпадали оценки лица и голоса, слабее всего — запаха и фотографии. Интересно, что привлекательность запаха тела положительно коррелировала с привлекательностью движений, что может указывать на общие биологические факторы, такие как здоровье или гормональный фон.

В дальнейшем авторы планируют исследовать, как такие невербальные сигналы влияют на общение и отношения в реальной жизни и какие именно компоненты движения или запаха делают человека более привлекательным.

