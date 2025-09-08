На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неочевидная причина развития слепоты

Daily Mail: фиброз легких может стать причиной ухудшения зрения
true
true
true
close
Shutterstock

Легочный фиброз может стать причиной ухудшения зрения из-за системного снижения уровня кислорода в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказал офтальмолог Стивен Ханнан (Каледонский университет в Глазго).

Эксперт объяснил, что легочный фиброз — это патологический процесс, при котором нормальная, функциональная легочная ткань замещается соединительной. К образованию рубцовой ткани могут приводить пневмония, бронхит, ХОБЛ, туберкулез, вдыхание загрязненного воздуха, аутоиммунные заболевания и тяжелая коронавирусная инфекция.

«При повреждении легочной ткани затрудняется дыхание и снижается количество кислорода, поступающего в кровь. Такое кислородное голодание не только вызывает одышку, кашель, усталость и слабость, но и вредит здоровью глаз», — объяснил доктор Ханнан.

По словам врача, системное снижение насыщенности кислородом нарушает работу сетчатки и зрительного нерва, что со временем может привести к ухудшению зрения.

«Изменения зрения, вызванные фиброзом легких, могут варьироваться от помутнения зрения до повреждения сетчатки в тяжелых случаях. Недостаток кислорода в организме также может привести к видимым изменениям кровеносных сосудов в глазах: они могут стать более заметными и темными», — предупредил офтальмолог.

Врач добавил, что лечение легочного фиброза с помощью кортикостероидов может повышать риск развития катаракты — офтальмологического заболевания, при котором происходит помутнение хрусталика глаза.

«Людям с фиброзом легких необходимо регулярно проходить обследование у офтальмолога. Контроль уровня кислорода, поддержание водного баланса и устранение симптомов сухости глаз с помощью увлажняющих капель также могут помочь сохранить зрение», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить зрение школьника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами