проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сохранить зрение школьника

Врач Садулаева: чтобы сохранить зрение, школьнику нужно сидеть на третьей парте

true
true
true
close
Shutterstock

Чтобы сохранить хорошее зрение в школе, не нужно сидеть за первой партой, лучше отдать предпочтение третьей или четвертой, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

Близорукость у детей – многофакторное заболевание, сочетающее наследственность и внешние факторы. Среди последних выделяется нехватка дневного света и высокая учебная нагрузка. Все это перегружает аккомодационный аппарат и может запускать «школьную» близорукость.

«Стремясь избежать проблем со зрением, многие родители хотят «посадить» ребенка за первую парту. Делать этого не нужно: глаза должны работать, и 3-4 парта – вполне приемлемое расстояние. А если ребенку ощутимо тяжело, есть жалобы на то, что он не видит, что написано на доске – это повод обратиться к специалисту и подобрать средства коррекции зрения», – объяснила врач.

К ранним признакам возможного снижения зрения можно отнести следующее: при просмотре телевизора или использовании гаджетов ребёнок щурится или садится ближе к экрану, при письме или чтении ребёнок низко наклоняется над учебниками, ребенок испытывает трудности со сборкой конструкторов или с попаданием в границы рисунков при использовании раскрасок, у ребенка необъяснимо снижается успеваемость и интерес к учебе без других явных причин.

Соблюдение режима сна и бодрствования и грамотная организация рабочего места – ключевые шаги для защиты здоровья зрения ребенка. Также важно, чтобы он совершал ежедневные прогулки и поддерживал физическую активность в течение всего учебного года, а не только на каникулах. Кроме того, важно ежегодно проверять зрение, даже без наличия жалоб.

«Родителям мы рекомендуем запомнить правило 20-20-20-2 – ребенку важно каждые 20 минут смотреть 20 секунд вдаль на расстояние не менее 20 футов (6 метров) и проводить на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Для рабочего стола обеспечьте ровное освещение и правильную посадку: лампу располагайте слева для правшей и справа для левшей. А еще можно ненавязчиво проверять зрение ребенка «игровыми» способами – читать вывески на улице, номера автомобилей, искать объекты на дистанции», – советует врач.

Ранее оказалось, после ампутации руки мозг хранит память о движении пальцев всю жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами