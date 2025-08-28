Россиянам рассказали, как сохранить зрение школьника

Чтобы сохранить хорошее зрение в школе, не нужно сидеть за первой партой, лучше отдать предпочтение третьей или четвертой, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

Близорукость у детей – многофакторное заболевание, сочетающее наследственность и внешние факторы. Среди последних выделяется нехватка дневного света и высокая учебная нагрузка. Все это перегружает аккомодационный аппарат и может запускать «школьную» близорукость.

«Стремясь избежать проблем со зрением, многие родители хотят «посадить» ребенка за первую парту. Делать этого не нужно: глаза должны работать, и 3-4 парта – вполне приемлемое расстояние. А если ребенку ощутимо тяжело, есть жалобы на то, что он не видит, что написано на доске – это повод обратиться к специалисту и подобрать средства коррекции зрения», – объяснила врач.

К ранним признакам возможного снижения зрения можно отнести следующее: при просмотре телевизора или использовании гаджетов ребёнок щурится или садится ближе к экрану, при письме или чтении ребёнок низко наклоняется над учебниками, ребенок испытывает трудности со сборкой конструкторов или с попаданием в границы рисунков при использовании раскрасок, у ребенка необъяснимо снижается успеваемость и интерес к учебе без других явных причин.

Соблюдение режима сна и бодрствования и грамотная организация рабочего места – ключевые шаги для защиты здоровья зрения ребенка. Также важно, чтобы он совершал ежедневные прогулки и поддерживал физическую активность в течение всего учебного года, а не только на каникулах. Кроме того, важно ежегодно проверять зрение, даже без наличия жалоб.

«Родителям мы рекомендуем запомнить правило 20-20-20-2 – ребенку важно каждые 20 минут смотреть 20 секунд вдаль на расстояние не менее 20 футов (6 метров) и проводить на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Для рабочего стола обеспечьте ровное освещение и правильную посадку: лампу располагайте слева для правшей и справа для левшей. А еще можно ненавязчиво проверять зрение ребенка «игровыми» способами – читать вывески на улице, номера автомобилей, искать объекты на дистанции», – советует врач.

