Москвичи 7 сентября увидят полное затмение Луны

Впервые за семь лет москвичи смогут увидеть полное лунное затмение. Об этом ТАСС рассказала астроном, глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она напомнила, что последнее видимое в Москве и других российских городах полное затмение Луны наблюдалось 27 июля 2018 года. В следующий раз полное затмение спутника Земли состоится 3 марта 2026 года. Его можно будет наблюдать в восточных регионах РФ России

Затмение начнется 7 сентября в 18:28 мск и завершится в 23:55 мск. Теневая фаза затмения, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, продлится в течение 1 часа 22 минуты (с 20:31 до 21:53 мск). Наибольшая фаза затмения будет в 21:12 мск. Астрономическое явление можно будет наблюдать в любой точке России.

В конце июля сообщалось, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может высвободить до 100 тыс. тонн лунной породы, что приведет к повреждению спутников и других аппаратов на орбите Земли. По информации NASA, на сегодняшний день вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. Ученые предупреждают, что это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет.

