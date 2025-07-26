На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной

CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите Земли
true
true
true
close
9NOIRLab/NSF/AURA/R

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может высвободить до 100 тыс. тонн лунной породы, что приведет к повреждению спутников и других аппаратов на орбите Земли. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк.

По информации NASA, на сегодняшний день вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. Ученые предупреждают, что это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет.

«Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, находящихся на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — ссылается CNN на комментарий ведущего ученого команды Пола Вигерта

По этой причине команда отметила что идеи планетарной обороны в дальнейшем должны затронуть в том числе и окололунное пространство.

Вигерт добавил, что столкновение, возможно, спровоцирует яркую вспышку, которая будет видна с Земли в течение нескольких секунд, а также создаст на Луне ударный кратер, ширина которого может достигнуть одного километра.

До этого ученые сообщили, что мимо Земли на огромной скорости пролетит астероид размером с 10-этажный дом.

Ранее в Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами