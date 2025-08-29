На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Марсе нашли следы его бурного прошлого

Science: в недрах Марса сохранились древние осколки катастроф
true
true
true
close
Vadim Sadovski/Imperial College London

В недрах Марса сохранились гигантские фрагменты вещества, оставшиеся после катастрофических столкновений в первые сто миллионов лет существования планеты. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи использовали данные сейсмометра миссии NASA InSight и обнаружили, что мантия Марса устроена не как аккуратный однородный слой, а как смесь из крупных и мелких кусков. Размеры древних обломков при это в ней достигают 4 км.

По словам руководителя исследования Константиноса Хараламбуса, такие «шрамы» появились из-за чудовищных столкновений с протопланетами, которые растопили поверхность Марса в океаны магмы. Когда расплав остывал и кристаллизовался, в мантии остались составные куски разного происхождения.

В отличие от Земли, где тектонические процессы постоянно перемешивают кору и мантию, Марс «запечатался» твердой корой еще на заре истории, поэтому его внутреннее строение сохранило следы тех древних катастроф.

«Мы видим характерное распределение осколков: несколько крупных и множество мелких, как при ударе стакана о плитку. Удивительно, что спустя 4,5 миллиарда лет мы все еще можем это наблюдать», — отметил профессор Том Пайк, один из авторов работы.

По мнению авторов, открытие дает редкую возможность заглянуть в прошлое не только Марса, но и других каменистых планет, таких как Венера и Меркурий, где поверхность тоже неподвижна и скрывает следы ранних катастроф.

Ранее была раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами