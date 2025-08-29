На Марсе нашли следы его бурного прошлого

В недрах Марса сохранились гигантские фрагменты вещества, оставшиеся после катастрофических столкновений в первые сто миллионов лет существования планеты. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи использовали данные сейсмометра миссии NASA InSight и обнаружили, что мантия Марса устроена не как аккуратный однородный слой, а как смесь из крупных и мелких кусков. Размеры древних обломков при это в ней достигают 4 км.

По словам руководителя исследования Константиноса Хараламбуса, такие «шрамы» появились из-за чудовищных столкновений с протопланетами, которые растопили поверхность Марса в океаны магмы. Когда расплав остывал и кристаллизовался, в мантии остались составные куски разного происхождения.

В отличие от Земли, где тектонические процессы постоянно перемешивают кору и мантию, Марс «запечатался» твердой корой еще на заре истории, поэтому его внутреннее строение сохранило следы тех древних катастроф.

«Мы видим характерное распределение осколков: несколько крупных и множество мелких, как при ударе стакана о плитку. Удивительно, что спустя 4,5 миллиарда лет мы все еще можем это наблюдать», — отметил профессор Том Пайк, один из авторов работы.

По мнению авторов, открытие дает редкую возможность заглянуть в прошлое не только Марса, но и других каменистых планет, таких как Венера и Меркурий, где поверхность тоже неподвижна и скрывает следы ранних катастроф.

Ранее была раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала.