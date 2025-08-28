На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Физики создали кристаллы, парящие в пространстве-времени

PRL: хопфионные кристаллы летают в пространстве–времени
Y. Shen et al.

Ученые из Сингапура и Японии представили концепцию так называемых хопфионных кристаллов — узловых структур света, которые упорядоченно повторяются не только в пространстве, но и во времени. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Хопфионы — это трехмерные топологические текстуры, в которых «спины» (квантовые характеристики) переплетаются в замкнутые кольца и узлы. Ранее их удавалось наблюдать в магнитах и оптических полях, но только в виде отдельных объектов. Теперь ученые показали, как собирать их в кристаллические решетки, повторяющиеся циклически.

Ключ к построению таких структур — использование двухцветного светового поля. При наложении его пучков создается «псевдоспин», который эволюционирует с фиксированным ритмом. В результате поле формирует цепочку хопфионов, возникающих в каждом периоде колебаний.

Исследователи доказали, что можно управлять «силой» этих структур, изменяя число намоток внутренних петель или меняя знак топологического заряда, просто переставив местами используемые длины волн. В симуляциях такие поля демонстрировали практически идеальное сохранение топологических свойств.

Авторы также описали схему для создания трехмерных хопфионных кристаллов с помощью массива излучателей — дипольных антенн, решеток или микроволновых источников. Такая система формирует четкий пространственно-временной узор, устойчивый к искажениям.

Подобные топологические текстуры уже доказали свою ценность в магнитной электронике — например, для плотного и надежного хранения данных. Хопфионы в оптических полях могут открыть путь к новым схемам кодирования информации, более устойчивым каналам связи, методам захвата атомов и исследованию взаимодействий света и вещества.

Ранее была раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала.

