Раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала

Один из самых загадочных радиосигналов в истории науки — знаменитый «Wow!», зарегистрированный радиотелескопом Big Ear в Огайо в 1977 году, — вновь оказался в центре внимания. Международная команда исследователей впервые провела детальный компьютерный анализ оригинальных данных и обнаружила, что сигнал был значительно мощнее, чем предполагалось ранее. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Сигнал «Wow!» длительностью 72 секунды был случайно зафиксирован во время наблюдений в рамках программы поиска внеземного разума (SETI). Он представлял собой узкополосный радиовсплеск на частоте около 1420 МГц — именно в диапазоне излучения нейтрального водорода, который считается «космически универсальным каналом связи». Свое название сигнал получил благодаря записи астронома Джерри Эмана, который, увидев необычное превышение фона на распечатке, написал на полях «Wow!». С тех пор он стал символом поиска инопланетных цивилизаций.

С помощью современных технологий исследователи обработали более 75 тысяч страниц архивных наблюдений и скорректировали частоту с 1420,4556 до 1420,726 МГц. Кроме того, новая оценка показала, что его мощность составляла около 250 янских против ранее оцененных 54–212. Это делает «Wow!» одним из самых сильных радиосигналов, когда-либо зафиксированных астрономами.

Ученые исключили возможность техногенного происхождения — поблизости не работали телестанции, не было спутников, а Луна находилась на другой стороне Земли. Наиболее вероятным источником считается облако нейтрального водорода, однако ни одно известное облако ранее не демонстрировало подобной мощности.

Ранее была раскрыта тайна рождения Юпитера.