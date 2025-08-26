На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала

arXiv: изучен загадочный сигнал «Wow!», пойманный в 1977 году
true
true
true
close
NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Один из самых загадочных радиосигналов в истории науки — знаменитый «Wow!», зарегистрированный радиотелескопом Big Ear в Огайо в 1977 году, — вновь оказался в центре внимания. Международная команда исследователей впервые провела детальный компьютерный анализ оригинальных данных и обнаружила, что сигнал был значительно мощнее, чем предполагалось ранее. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Сигнал «Wow!» длительностью 72 секунды был случайно зафиксирован во время наблюдений в рамках программы поиска внеземного разума (SETI). Он представлял собой узкополосный радиовсплеск на частоте около 1420 МГц — именно в диапазоне излучения нейтрального водорода, который считается «космически универсальным каналом связи». Свое название сигнал получил благодаря записи астронома Джерри Эмана, который, увидев необычное превышение фона на распечатке, написал на полях «Wow!». С тех пор он стал символом поиска инопланетных цивилизаций.

С помощью современных технологий исследователи обработали более 75 тысяч страниц архивных наблюдений и скорректировали частоту с 1420,4556 до 1420,726 МГц. Кроме того, новая оценка показала, что его мощность составляла около 250 янских против ранее оцененных 54–212. Это делает «Wow!» одним из самых сильных радиосигналов, когда-либо зафиксированных астрономами.

Ученые исключили возможность техногенного происхождения — поблизости не работали телестанции, не было спутников, а Луна находилась на другой стороне Земли. Наиболее вероятным источником считается облако нейтрального водорода, однако ни одно известное облако ранее не демонстрировало подобной мощности.

Ранее была раскрыта тайна рождения Юпитера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами