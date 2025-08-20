На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московском планетарии назвали фантазиями сообщения о «черной Луне» в августе

Московский планетарий: сообщения о черной Луне в августе искаженные и недостоверные
Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Московском планетарии назвали искаженной и недостоверной информацию о том, что на этой неделе можно будет наблюдать «черную Луну». Публикации о том, что она взойдет в ночь на 22 августа, появились во многих российских и зарубежных СМИ. В них говорилось, что Луну называют «черной», если новолуние происходит дважды в течение календарного месяца.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что в этом месяце произойдет лишь одно новолуние — 23 августа.

«Такие события очень точно поддаются прогнозированию, так как происходят по законам небесной механики. Можно провести наблюдения, чтобы убедиться в этом воочию», — добавила она.

Рублева также уточнила, что выражение «черная Луна» не используется в научном сообществе, а сама Луна — не бывает ни белой, ни черной. По ее словам, выражение, вероятнее всего, возникло из-за того, что в момент новолуния спутник Земли обращен к нам неосвещенной стороной и становится невидимым на темном небе.

«Такие фантазии возникают от астрономической безграмотности и желания сенсаций. Такая информация выглядит привлекательно, необычно, что всегда вызывает интерес. Нужно не полениться и открыть астрономические календари, где задолго до события рассчитаны дата, время и обстоятельства. Например, «Астрономический календарь для школьников на текущий учебный год»», — заключила научный директор планетария.

Ранее астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем.

