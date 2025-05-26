Астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем

Огромной огненной «птицей» над Солнцем, запечатленной одним из телескопов LASCO, оказалась комета. Об этом сообщил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с Aif.ru.

«Это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно — солнцецарапающая комета», — отметил он.

Киселев обратил внимание на то, что комета, вероятно, испаряется или даже начинает распадаться на части из-за высокой температуры Солнца.

Накануне Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что ученые зафиксировали загадочный оптический объект над Солнцем, похожий на птицу и превосходящий планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Размах крыла «птицы» составил около 150 тыс. километров, а парила она на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.

В ночь на 25 мая на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса. Выброс не сопровождался плазмой или потоком частиц, способных достигнуть Земли, — угрозы для планеты не было. По прогнозу на 26 мая, магнитосфера останется спокойной: вероятность геомагнитных возмущений — 25%, бури — всего 12%. Геомагнитный индекс на уровне 3,5 балла считается безопасным даже для чувствительных к погоде людей.

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