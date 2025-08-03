В Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса

Daily Mail: предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может сбыться

Предсказание британского физика Стивена Хокинга об «инопланетном вторжении» может исполниться в связи с появлением межзвездного объекта 3I/ATLAS, который открыла группа ученых Гарвардского университета. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Физик отмечал, что излишняя самоуверенность может грозить катастрофическими последствиями. Хокинг предупреждал, что люди не должны отвечать на сигналы, посланные из космоса на Землю.

«Предупреждение Хокинга может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с «враждебной» инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — говорится в публикации.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил, что если бы новый межзвездный объект 3I/ATLAS действительно являлся кораблем инопланетян, то ему нужно было бы слегка замедлиться для того, чтобы его не заметили земные наблюдатели.

Ранее ученые из США сообщили о приближении к Земле неизвестного разумного объекта.