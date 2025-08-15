Подводный археолог назвал самую интересную находку на дне Керченской бухты

В ходе многолетних раскопок на участках дна Керченской бухты, на которых затем были построены опоры Крымского моста, была найдена терракота, изображающая голову бородатого мужчины в натуральную величину. До сих пор эта находка остается одной из самых интересных, — рассказал «Газете.Ru» заведующий центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.

«Мы нашли и изучили почти 40000 археологических предметов. Почти все из них — фрагменты импортных керамических сосудов, привезенных на Боспор (античное государство в Северном Причерноморье) с VI в. до н.э. до раннего средневековья. Самой интересной находкой из-под моста является терракота, изображающая голову бородатого мужчины в натуральную величину. Исследования, выполненные в Курчатовском институте, показали, что эта терракота была изготовлена в Лации (Центральная Италия), а искусствоведы полагают, что она в IV века украшала какой-то местный храм», – отметил ученый.

Как и зачем этот предмет привезли на Боспор, до сих пор остается загадкой.

«Учитывая, что мы раскопали лишь незначительную часть обширного керамического скопления на дне Керченской бухты, несомненно, что там лежат еще сотни тысяч археологических предметов, в том числе и уникальные вещи», – рассказал ученый.

Какие российские акватории содержат наибольшее количество затонувших кораблей, почему их редко поднимают на поверхность, для чего водолазы рисуют под водой на планшетах и проектируются ли подводные роботы в нашей стране, — читайте в интервью Ольховского на «Газете.Ru».

Ранее россиянам рассказали, сколько должен весить рюкзак школьника.