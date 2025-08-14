проект

Россиянам рассказали, сколько должен весить рюкзак школьника

Врач Симкин: вес пустого школьного рюкзака не должен превышать 700 г или 1 кг

Константин Михальчевский/РИА Новости

Один из критически важных параметров, которые влияют на состояние осанки школьника, — это вес рюкзака. По нормам СанПиН, в начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, в средних и старших классах — 1 килограмм, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Вес рюкзака с книгами и принадлежностями для учащихся 1–4 классов варьируется от 1,5 до 2 кг. Эти нормы учитывают потребности детей со стандартным уровнем физической подготовки. Слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации, болезни Шейермана-Мау и грыж Шморля в подростковом возрасте, остеохондроза и протрузий дисков в будущем», – объяснил доктор.

В качестве альтернативы рюкзаку иногда предлагают использовать портфель, который носят в руке. Такой вариант допустим исключительно для переноски легких предметов. Например, если ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Для учебников и других тяжелых предметов он не подойдет.

«Еще одна популярная альтернатива — школьные рюкзаки на колесиках. Это неплохая опция для детей, которым приходится носить большое количество книг и вещей. Однако здесь решающую роль играют нюансы: как часто ребенок поднимает рюкзак, по какой дороге он идет в школу, много ли лестниц нужно преодолеть на пути. Если портфель придется постоянно переносить на руках, то смысл в колесиках теряется», — заключил Симкин.

