Найден способ дистанционно «зачищать» раковые опухоли

NML: наночастицы научили превращать сахар в вещества, разрушающие раковые клетки
true
true
true
close
W. Palm / DKFZ

Ученые из Университета Шэньчжэня создали систему дистанционного уничтожения раковых клеток, которая может самостоятельно превращать сахар в вещества, разрушающие опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nano-Micro Letters.

Команда объединила фермент глюкозооксидазу (GOx), который расщепляет глюкозу в опухоли, и крошечные иридиевые частицы. Последние способны превращать образовавшуюся перекись водорода в агрессивные радикалы, уничтожающие раковые клетки. Легкое нагревание лазером ускоряет процесс: иридий расщепляет перекись на кислород, поддерживая реакцию и усиливая эффект.

Чтобы частицы точнее накапливались в опухоли, их покрыли мембраной раковых клеток. Такая маскировка позволила соединениям не «теряться» на пути к целевому новообразованию. В экспериментах на мышах комбинация катализа и лазерного нагрева полностью уничтожала опухоли.

Ученые объяснили, что место, где собираются частицы, можно отследить с помощью фотоакустической визуализации. Это технология, которая позволяет «увидеть» внутренние структуры объекта, например организма, с помощью лазера и специальных датчиков. По словам исследователей, эта особенность позволяет активировать их дистанционно, контролируя ход лечения.

Авторы работы подчеркнули, что главное преимущество метода заключается в его точности: система активируется только в опухоли за счет уникальных условий ее среды. Это снижает тяжесть побочных эффектов по сравнению с обычной химиотерапией.

Ранее была найдена причина рецидива детского рака мозга.

