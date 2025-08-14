На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена причина рецидива детского рака мозга

CD: особые кольцевые элементы ДНК вызывают рецидив рака мозга у детей
Depositphotos

Ученые из исследовательского центра Sanford Burnham Prebys выяснили, что одной из причин рецидива нейробластомы — агрессивного рака мозга у детей — могут быть кольцевые внехромосомные элементы ДНК (вкДНК). Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

ВкДНК образуются, когда фрагменты ДНК отделяются от хромосом и неправильно сшиваются при восстановлении повреждений генетического материала. Такие кольцевые структуры чаще встречаются в детских солидных (твердых) опухолях, чем считалось ранее. Их присутствие связано с особенно неблагоприятным прогнозом лечения.

Эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях показали, что опухолевые клетки с большим количеством копий онкогена MYCN на вкДНК быстро растут, но лучше поддаются химиотерапии. Напротив, клетки с меньшим количеством копий переходят в состояние старения. По словам ученых, они трансформируются в своеобразные «зомби-клетки», которые перестают делиться, но остаются в организме.

Именно второй тип раковых клеток может снова активироваться спустя год или два после завершения терапии, вызывая рецидив. Эти клетки также устойчивы к стандартным методам лечения.

В экспериментах на мышах сочетание традиционной химиотерапии с дополнительной, направленной на уничтожение стареющих клеток, значительно улучшало результаты.

«Мы стремимся создать новые препараты и их комбинации, которые остановят рост опухоли, устранив эти онкогенные циклы ДНК. Наша цель — превратить научные открытия в более эффективное и долговременное лечение детей с раком мозга», — отметил соавтор исследования Лукас Чавес.

