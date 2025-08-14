Ученая рассказала, как защитить сбережения в 2025 году

ПНИПУ: в 2025 году просто держать деньги на счете уже недостаточно

Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова рассказала «Газете.Ru», почему растет спрос на наличку и в чем лучше хранить деньги в 2025 году.

По ее словам, нынешний всплеск спроса на наличные доллары и евро объясняется сезонным фактором. Летом традиционно растет число поездок за границу, а вместе с ним и потребность в иностранной валюте. Дополнительным стимулом остаются ограничения на работу российских карт за рубежом — туристам проще взять наличные, чем искать способы безналичной оплаты. Однако хранение купюр дома эксперт называет временным решением, которое не приносит дохода и связано с определенными рисками.

Для долгосрочной защиты накоплений Стародумова советует распределять средства между разными инструментами. Валютные сбережения помогают сгладить последствия возможного падения рубля, облигации обеспечивают фиксированный доход при умеренном уровне риска, а индивидуальные инвестиционные счета дают возможность инвестировать в ценные бумаги с налоговыми льготами. В качестве «тихой гавани» в кризис она называет драгоценные металлы, а недвижимость, по ее словам, сохраняет ценность в долгосрочной перспективе и может приносить стабильный доход от аренды.

Государство предлагает и собственные механизмы накоплений — например, через негосударственные пенсионные фонды, — но, как отмечает эксперт, почти 80% россиян ими не интересуются. Причины — недоверие, опасения потерять деньги и нежелание разбираться в сложных финансовых схемах.

«Сегодня ключевая задача — не только создавать надежные продукты, но и объяснять их простыми словами. Пока этого не будет, люди будут продолжать хранить деньги так, как привыкли — на вкладе или в наличных», — резюмировала Стародумова.

