Стало известно, как в наш мозг незаметно «просачивается» реклама

Frontiers: пользователи соцсетей распознают рекламу хуже, чем сами думают
Ingram Images/Global Look Press

Международная команда исследователей выяснила, что пользователи соцсетей хуже распознают рекламу, чем думают. Оказалось, реклама, оформленная в стиле постов друзей, часто остается незамеченной и получает такой же отклик, как и обычный контент. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование проводилось с участием 152 активных пользователей соцсетей. Им показывали смоделированные ленты, состоящие из 29 постов, восемь из которых были рекламными. С помощью технологии отслеживания взгляда исследователи замеряли, сколько времени участники задерживали внимание на публикациях и какие элементы их привлекали.

Оказалось, что пользователи чаще замечали не прямые пометки о рекламе, а косвенные признаки: кнопки, логотипы, глянцевые картинки или аккаунты с галочкой. Однако если реклама выглядела как обычный пост без броских визуальных деталей, ее распознавали реже и взаимодействовали с ней почти так же активно, как с личными публикациями друзей.

«Мы пролистываем ленту на автопилоте, и именно в такие моменты реклама «просачивается» незаметно. Иногда мы даже реагируем на нее осознанно, потому что она отражает тренды или товары, о которых говорят наши знакомые», — пояснила автор исследования Майке Хюбнер из Университета Твенте.

После того как пользователи понимали, что перед ними реклама, их интерес к посту резко падал. Но в случае «маскировки» под обычный контент этого эффекта не было. Ученые предупреждают: когда люди перестают замечать или задумываться о том, что пост является рекламой, грань между информацией и скрытым убеждением становится опасно тонкой.

Авторы считают, что результаты должны подтолкнуть платформы и регуляторов к пересмотру дизайна соцсетей и подходов к маркировке рекламы, чтобы пользователи всегда четко понимали, где реклама, а где личный контент.

Ранее ученый предупредил об опасности общения с чат-ботами.

