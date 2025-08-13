Стала известна привычка, вызывающая одну из самых неизлечимых форм рака

Употребление спиртных напитков увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. Об этом, ссылаясь на исследование ученых из Майами, сообщает британская газета Daily Mail.

Оно выявило, что регулярное употребление алкоголя вызывает повреждение клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают пищеварительные ферменты. Это приводит к воспалению, значительно увеличивающему риск развития одного из самых неизлечимых видов рака. Только в США и Великобритании рак поджелудочной железы ежегодно уносит более 60 тысяч жизней.

11 августа врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Наталья Васильева сообщила, что некоторые продукты, входящие в повседневный рацион человека, могут существенно навредить поджелудочной железе и спровоцировать развитие воспалительных процессов. К ним относятся алкогольные напитки, трансжиры и промышленно обработанные продукты — колбасы, бекон, консервы, сардельки, копчености.

Ранее в России не поддержали повышение возраста покупки алкоголя.