Названы продукты, уничтожающие поджелудочную железу

Врач Васильева: алкоголь и трансжиры вреднее всего для поджелудочной железы
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые продукты, входящие в повседневный рацион человека, могут существенно навредить поджелудочной железе и спровоцировать развитие воспалительных процессов. К ним относятся алкогольные напитки, трансжиры и промышленно обработанные продукты, рассказала порталу «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Васильева.

По ее словам, этанол способен вызывать спазмы в протоках поджелудочной железы, препятствуя нормальному оттоку ферментов. Это приводит к их накоплению внутри железы, раздражению тканей и развитию воспаления. На этом фоне могут образовываться камни, а в запущенных случаях развивается панкреатит.

«Не меньшую угрозу представляют и трансжиры, которые практически не усваиваются организмом, но стимулируют усиленную выработку ферментов, перегружая поджелудочную железу. Это может привести к образованию густого секрета и воспалительным изменениям в тканях данного органа», — добавила врач.

Источниками трансжиров, как уточнила эксперт, являются маргарин, промышленные сладости, мороженое, чипсы, фастфуд, а также любые продукты, приготовленные на фритюрном масле.

По ее словам, вредны для поджелудочной железы и мясные изделия, прошедшие промышленную обработку: колбасы, бекон, консервы, сардельки, копчености.

«Такая еда не только перегружает орган, но и нередко содержит консерванты и другие соединения, в том числе канцерогены, что может увеличивать риск развития опухолевых заболеваний», — подчеркнула Васильева.

В заключение врач обратила внимание, что поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении и обмене веществ — она вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи, а также гормоны, регулирующие уровень сахара в крови. Нарушения в ее работе могут привести к серьезным последствиям для всего организма.

«Если вы сталкиваетесь с такими симптомами, как тяжесть или боль в верхней части живота, тошнота, вздутие, нарушение стула или внезапная потеря аппетита — не стоит откладывать визит к врачу. Чем раньше будет выявлена проблема, тем эффективнее лечение», — заключила Васильева.

Ранее онколог назвала главные факторы риска рака поджелудочной железы.

