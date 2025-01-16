Потребление одной порции алкоголя в день грозит раком, выяснили ученые

Потребление одного бокала вина или пива в день повышает риск развития рака пищевода у мужчин и цирроза печени у женщин. К такому выводу пришли эксперты Национального института по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизирующими заболеваниями (США). Отчет опубликован на сайте Института — National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA).

Целью доклада был сбор информации о пороговых значениях еженедельного потребления алкоголя для минимизации рисков для здоровья. Ученые проанализировали медицинские данные американцев, зарегистрированных в системе здравоохранения, и выяснили, что даже одна порция спиртного (в США этому определению соответствуют 14 граммов чистого алкоголя) способна повысить риски развития нескольких заболеваний.

Эксперты определили, что потребление одной порции алкоголя в день на 51% повышает риск рака пищевода у мужчин, и на 37% — вероятность развития цирроза печени у женщин. Три порции алкоголя в день увеличивали риск непреднамеренных травм как у мужчин, так и у женщин на 68%. Также ученые подтвердили, что регулярное потребление спиртных напитков приводит к заболеваниям печени, особенно у людей с уже имеющимися факторами риска, такими как гепатит С.

Одной порцией алкоголя можно считать 355 мл обычного пива, 150 мл вина и 45 мл крепких напитков (таких как виски, коньяк или бренди). Согласно действующим в США рекомендациям, мужчинам следует употреблять не более двух порций алкоголя в день, а женщинам — не более одной. Однако в новом отчете сообщается, что даже такое количество может быть опасным.

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