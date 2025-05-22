Китай ответил на обвинения США по поводу угрозы в космосе

МИД Китая потребовал от США прекратить обвинения по поводу угрозы в космосе

Китай потребовал от США прекратить обвинения в адрес РФ и КНР по поводу «величайшей опасности» в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД республики Мао Нин, пишет ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы американская сторона прекратила безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве, на деле поддерживала там прочный мир и безопасность», — подчеркнула Мао Нин на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Китай всегда настаивал на мирном использовании космического пространства и не поддерживает гонки вооружений, а также размещение оружия в космосе.

21 мая командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия якобы обладает кинетическим оружием в космосе, которое угрожает американским спутникам. По его словам, РФ «демонстрировала агрессивные возможности на орбите».

Кроме того, Салтцмен совместно с начальником штаба ВВС США Дэвидом Элвином и министром ВВС Троем Мейнком выпустили заявление, в котором сообщили о том, что Россия якобы разрабатывает спутник, предназначенный для перевозки ядерного оружия.

В свою очередь Китай, как сообщил генерал, продемонстрировал возможность «захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты».

Ранее Китай потребовал от США прекратить заниматься милитаризацией космоса.