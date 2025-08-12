На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медики предупредили о распространении устойчивого к лекарствам грибка Candida auris

DM: медики предупредили о распространении поражающего мозг грибка Candida auris
Freepik.com

Опасный грибок Candida auris, устойчивый к большинству препаратов, активно распространяется в мире. Об этом предупредили медики со ссылкой на данные ВОЗ, сообщает Daily Mail (DM).

Грибок внесен в список 19 наиболее опасных для человека патогенов.

В ОАЭ зафиксирован новый случай: 34-летний мужчина после успешной операции по поводу черепно-мозговой травмы столкнулся с поражением мозга Candida auris. Пациента спасли лишь после 11-дневного курса фунгицидов и интенсивной терапии.

Патоген, впервые выявленный в Японии в 2009 году, особенно опасен в медучреждениях. По данным ВОЗ, каждый третий случай заражения приводит к летальному исходу из-за устойчивости к лечению.

В июле сообщалось, что ученые из Университета Тиба впервые обнаружили на территории Японии редкий патоген Aspergillus latus, способный вызывать тяжелую форму аспергиллеза — грибковой инфекции легких. Особую тревогу вызывает его устойчивость к противогрибковым препаратам и скрытая природа: этот грибок — гибрид двух видов и может долго оставаться нераспознанным.

Ранее врач рассказала, какие болезни угрожают дачникам.

