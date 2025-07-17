В Японии обнаружен смертельно опасный патоген, устойчивый к лечению

Ученые из Университета Тиба впервые обнаружили на территории Японии редкий патоген Aspergillus latus, способный вызывать тяжелую форму аспергиллеза — грибковой инфекции легких. Особую тревогу вызывает его устойчивость к противогрибковым препаратам и скрытая природа: этот грибок — гибрид двух видов и может долго оставаться нераспознанным. Работа опубликована в журнале Medical Mycology.

Aspergillus — род грибов, распространенных в воздухе и на поверхностях. Обычно они безопасны, но у людей с ослабленным иммунитетом могут вызывать опасные инфекции. A. fumigatus, A. niger и A. nidulans — наиболее известные возбудители аспергиллеза, однако A. latus — особый случай. Это гибрид, сочетающий гены от A. spinulosporus и родственного A. quadrilineatus, что делает его трудным для распознавания при обычной диагностике.

В лабораторных испытаниях японские штаммы A. latus показали пониженную чувствительность к каспофунгину и амфотерицину B — основным препаратам для лечения тяжелых грибковых инфекций.

Авторы призывают расширить использование молекулярных методов диагностики, чтобы не упустить скрытые угрозы.

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