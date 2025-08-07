Врач рассказала, какие болезни угрожают дачникам

Инфекционные заболевания стоят первыми в списке болезней, которые угрожают дачникам. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, самой опасной является мышиная болезнь, которая вызывается бактериями иерсиниями. Кроме того, летом высок риск заражения клещевыми, а также кишечными инфекциями.

«Грибковые инфекции также распространены повсеместно — в почве, на растениях. При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами», — сказала Сережина.

Дикие животные, например, грызуны, ежи, могут быть переносчиками бешенства, добавила врач.

Эксперт товарной категории дом и сад компании modi Татьяна Михайлова до этого говорила, что в конце дачного сезона важно подготовить дом к осени и холодам и провести уборку, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Так, она посоветовала протереть окна и двери, удалить пыль с поверхностей, а также очистить текстиль и мягкую мебель. Сезонные вещи лучше разместить в контейнерах, чтобы они были защищены от влаги и пыли.

