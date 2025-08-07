На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие болезни угрожают дачникам

Врач Сережина: мышиная болезнь угрожает дачникам
true
true
true
close
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Инфекционные заболевания стоят первыми в списке болезней, которые угрожают дачникам. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, самой опасной является мышиная болезнь, которая вызывается бактериями иерсиниями. Кроме того, летом высок риск заражения клещевыми, а также кишечными инфекциями.

«Грибковые инфекции также распространены повсеместно — в почве, на растениях. При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами», — сказала Сережина.

Дикие животные, например, грызуны, ежи, могут быть переносчиками бешенства, добавила врач.

Эксперт товарной категории дом и сад компании modi Татьяна Михайлова до этого говорила, что в конце дачного сезона важно подготовить дом к осени и холодам и провести уборку, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Так, она посоветовала протереть окна и двери, удалить пыль с поверхностей, а также очистить текстиль и мягкую мебель. Сезонные вещи лучше разместить в контейнерах, чтобы они были защищены от влаги и пыли.

Ранее дачникам рассказали, зачем проводить летнюю обрезку смородины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами