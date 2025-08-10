Ученые выяснили, как мозг сигнализирует о высоком риске деменции

При нездоровом образе жизни в мозге снижается уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — вещества, поддерживающего баланс нейронной активности. К такому выводу пришли ученые из Института Томпсона при Университете Саншайн-Кост. Результаты исследования опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В исследовании приняли участие 79 пожилых людей с сохранными когнитивными функциями. С помощью МРТ и МР-спектроскопии исследователи измеряли уровни химических веществ в их мозге и сопоставляли данные с индивидуальными показателями риска деменции. Эти показатели рассчитывались на основе факторов образа жизни, включая физическую активность, качество сна, питание и социальную вовлеченность.

Ученые обнаружили, что у людей с повышенным, но потенциально изменяемым риском деменции уровень ГАМК был ниже в сенсорных и моторных зонах мозга. Это вещество играет роль «тормозной системы» мозга, помогая регулировать чрезмерную нейронную активность.

Также в префронтальной коре, отвечающей за принятие решений и сложное мышление, у участников с повышенным риском были зафиксированы сниженные уровни общего N-ацетиласпартата (tNAA) и общего холина (tCho) — веществ, критически важных для здоровья нервной ткани и передачи сигналов между клетками.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джейкоба Левенштейна, снижение этих нейрохимических маркеров у людей без выраженных когнитивных нарушений может указывать на начало изменений задолго до появления симптомов. Это открывает возможности для ранней диагностики и профилактики деменции.

Ранее болезнь Альцгеймера связали с недостатком лития в мозге.