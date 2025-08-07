На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Болезнь Альцгеймера связали с недостатком лития в мозге

Nature: низкая доза лития устранила симптомы болезни Альцгеймерау мышей
Depositphotos

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что уровень лития в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно снижен. А его восполнение может улучшать когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи проанализировали содержание 27 металлов в мозге 285 умерших людей. У 94 из них была диагностирована болезнь Альцгеймера, у 58 — легкие когнитивные нарушения. У остальных на момент смерти не было признаков деменции. Выяснилось, что у людей из первой группы уровень лития в префронтальной коре мозга был в среднем на 36% ниже, чем у здоровых участников. При легких когнитивных нарушениях снижение составляло около 23%.

Кроме того, в амилоидных бляшках — белковых скоплениях, связанных с заболеванием, — содержание лития было почти в три раза выше, чем в остальных участках мозга.

«Литий словно запирается в этих бляшках, и становится недоступен для использования», — объясняет автор исследования Брюс Янкнер.

Чтобы проверить, как дефицит лития влияет на поведение, ученые провели эксперимент на генетически модифицированных мышах с симптомами Альцгеймера. Сокращение доли лития в рационе на 92% привело к ухудшению памяти и увеличению количества амилоидных бляшек в мозге почти в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой.

Также были выявлены изменения в активности генов, усиление воспалительных процессов и снижение способности иммунных клеток расщеплять бляшки — все это характерно и для «человеческой» формы заболевания.

Дополнительные исследования показали, что оротат лития — соединение, образующееся в организме, — меньше всего задерживается в бляшках. Девятимесячный прием этого вещества заметно снизил количество амилоидных бляшек у больных мышей и восстановил память животных до нормального уровня. Ученые предполагают, что аналогичный эффект может проявиться и у людей, однако для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ранее стало известно, почему не всем удается сохранить хорошую память при старении.

