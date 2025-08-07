На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка за день

Shutterstock

Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«С утра произошло 2 сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9. Последняя вспышка происходит прямо сейчас и, судя по всему, снова сопровождается выбросом плазмы», — говорится в сообщении.

По данным из инфографики, первая вспышка произошла около 6:00 по мск, вторая — в 15:00. Больше подробностей не приводится.

По данным ученых, основные центры солнечной активности будут влиять на землю еще примерно 2 суток. Отмечается, что с учетом такой активности Солнца, вполне можно ожидать появления высших X-вспышек.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле.

Ранее врач рассказала о продуктах, которые помогут пережить магнитные бури.

