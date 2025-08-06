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Врач рассказала о продуктах, которые помогут легче пережить магнитные бури

Врач Дианова: ягоды помогут легче пережить магнитные бури
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yanishevska/Shutterstock/FOTODOM

В период магнитных бурь стоит включать в свой рацион сухофрукты, травяные чаи и ягоды темного цвета, чтобы облегчить свое состояние. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Врач уточнила, что курага и черный изюм имеют богатый микроэлементный состав и принесут организму максимальную пользу. Черный крыжовник, черника, ежевика и вишня богаты антиоксидантами, которые защитят от различных сердечно-сосудистых проблем и имеют мягкий успокоительный эффект.

Она посоветовала также исключить алкоголь и сократить употребление тонизирующих напитков, включая кофе, черный и зеленый чай, потому что они возбуждают нервную систему, увеличивают частоту сердечных сокращений и могут вызывать тахикардию.

«Кроме этого, стоит избегать очень соленой, жареной и жирной пищи, чтобы не задерживать жидкость в организме. Например, шашлыки в это время – не очень удачный вариант: они будут долго перевариваться и станут дополнительной нагрузкой», — заключила Дианова.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев до этого говорил, что активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле.

Ранее врач рассказала, могут ли магнитные бури привести к инсульту.

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