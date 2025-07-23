Ученый допустил мощные магнитные бури на Земле в ближайшие годы

Активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в интервью РИА Новости.

«Цикл будет медленно падать года четыре. И в этот период возможны неожиданные, очень сильные события, мощные вспышки и бури», — сказал он.

По словам ученого, аналогичные случаи уже наблюдались в прошлом: так, рекордная вспышка XXI века произошла в 2003 году — через два года после пика цикла, а самая сильная вспышка следующего цикла зафиксирована в 2017-м, спустя три года после максимума.

Богачев отметил, что солнечные циклы напоминают земной климат — как на Земле иногда может выпасть снег в мае, так и при общем снижении активности Солнца там возможны аномальные вспышки. По-настоящему «спокойными» обычно бывают лишь два-три года. В текущем цикле такими, по прогнозам, станут 2029–2030 годы и, возможно, частично 2031-й, добавил он.

Процессы на Солнце напрямую влияют на работу спутников, энергосистем и здоровье людей, поэтому ученые Пермского Политеха и Политехнической школы разработали уникальную модель, способную предсказывать солнечную активность на 11 лет вперед. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как пояснил руководитель проекта магистрант ПНИПУ Георгий Ташкинов, расчеты позволяют воспроизвести 11-летние циклы активности светила с точностью свыше 90% по сравнению с историческими данными за последние 40-50 лет.

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