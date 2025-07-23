На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый допустил мощные магнитные бури на Земле в ближайшие годы

Ученый Богачев: в ближайшие 4 года на Земле возможны сильные магнитные бури
close
Depositphotos

Активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в интервью РИА Новости.

«Цикл будет медленно падать года четыре. И в этот период возможны неожиданные, очень сильные события, мощные вспышки и бури», — сказал он.

По словам ученого, аналогичные случаи уже наблюдались в прошлом: так, рекордная вспышка XXI века произошла в 2003 году — через два года после пика цикла, а самая сильная вспышка следующего цикла зафиксирована в 2017-м, спустя три года после максимума.

Богачев отметил, что солнечные циклы напоминают земной климат — как на Земле иногда может выпасть снег в мае, так и при общем снижении активности Солнца там возможны аномальные вспышки. По-настоящему «спокойными» обычно бывают лишь два-три года. В текущем цикле такими, по прогнозам, станут 2029–2030 годы и, возможно, частично 2031-й, добавил он.

Процессы на Солнце напрямую влияют на работу спутников, энергосистем и здоровье людей, поэтому ученые Пермского Политеха и Политехнической школы разработали уникальную модель, способную предсказывать солнечную активность на 11 лет вперед. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как пояснил руководитель проекта магистрант ПНИПУ Георгий Ташкинов, расчеты позволяют воспроизвести 11-летние циклы активности светила с точностью свыше 90% по сравнению с историческими данными за последние 40-50 лет.

Ранее россиянам объяснили, как снизить метеочувствительность к сильным магнитным бурям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами