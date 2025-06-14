Ученые предсказали экстремальное похолодание по всей Европе

Глобальное потепление может привести к неожиданному сценарию для Европы — резкому падению зимних температур. К такому выводу пришли нидерландские климатологи из Утрехтского университета, смоделировавшие последствия коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — системы атлантических течений. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Как показали модели, при повышении глобальной температуры всего на 2°C критически важная для европейского климата система океанических течений может практически остановиться. Это приведет к катастрофическому похолоданию: в Лондоне столбики термометров будут опускаться до -19°C, в Эдинбурге — до -30°C, а в Скандинавии возможны морозы до -50°C.

«Парадокс в том, что глобальное потепление способно вызвать локальное похолодание в Европе. Таяние арктических льдов нарушит циркуляцию теплых вод, которые сейчас обеспечивают мягкий климат на континенте», — объяснил ведущий автор исследования Рене ван Вестен.

Особую тревогу ученых вызывает резкий контраст между сезонами: если зимы станут экстремально холодными, летние температуры практически не изменятся. Дополнительными последствиями станут сокращение осадков и ускоренный подъем уровня моря.

Исследователи подчеркивают, что коллапс АМОЦ может произойти внезапно, когда будет пройдена критическая точка. Эти выводы требуют срочного пересмотра стратегий адаптации к изменению климата в Европе, учитывающих возможность климатических аномалий.

Ранее ученые оценили шансы на остановку АМОЦ.