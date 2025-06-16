На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии нашли полуразрушенное святилище

Сотрудники музея-заповедника в Ингушетии нашли древнее святилище из камня
close
Telegram-канал Джейрахско-Ассинский музей-заповедник

В Республике Ингушетия сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили новый объект культурного наследия. Об этом сообщается в Telegram-канале историко-архитектурного объекта.

Полуразрушенное святилище было обнаружено на территории крупнейшего башенного поселка замкового типа «Някъист». Оно выполнено из тесаного камня, толщина стен составляет 50 сантиметров, а их высота — от полутора до трех метров. Сооружение одноэтажное, без крыши, но с сохранившимися фундаментами.

«Как известно, святилища — это здания, помещения, которые наши предки использовали для совершения религиозных обрядов», — отметили представители музея в сообщении.

Северная стена объекта полуподземная, а его крыша была ступенчатой. По словам сотрудников музея, святилище расположено в густом лесу, и, возможно, поэтому оно так долго оставалось необнаруженным.

В конце мая в Джейрахском районе Ингушетии археологи обнаружили остатки древнего поселения, которое, по предварительным данным, может оказаться протогородом. Эксперты отметили, что находка может значительно изменить существующие представления об истории региона.

Позднее сообщалось, что в Дагестане Дербентский музей-заповедник готовит к открытию древнее подземное водохранилище, построенное в X–XI веках. Как уточнили в учреждении, это будет новый туристический маршрут.

Ранее в Туве в Долине царей археологи нашли сокровища и кинжалы скифов.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами