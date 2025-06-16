В Ингушетии нашли полуразрушенное святилище

В Республике Ингушетия сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили новый объект культурного наследия. Об этом сообщается в Telegram-канале историко-архитектурного объекта.

Полуразрушенное святилище было обнаружено на территории крупнейшего башенного поселка замкового типа «Някъист». Оно выполнено из тесаного камня, толщина стен составляет 50 сантиметров, а их высота — от полутора до трех метров. Сооружение одноэтажное, без крыши, но с сохранившимися фундаментами.

«Как известно, святилища — это здания, помещения, которые наши предки использовали для совершения религиозных обрядов», — отметили представители музея в сообщении.

Северная стена объекта полуподземная, а его крыша была ступенчатой. По словам сотрудников музея, святилище расположено в густом лесу, и, возможно, поэтому оно так долго оставалось необнаруженным.

В конце мая в Джейрахском районе Ингушетии археологи обнаружили остатки древнего поселения, которое, по предварительным данным, может оказаться протогородом. Эксперты отметили, что находка может значительно изменить существующие представления об истории региона.

Позднее сообщалось, что в Дагестане Дербентский музей-заповедник готовит к открытию древнее подземное водохранилище, построенное в X–XI веках. Как уточнили в учреждении, это будет новый туристический маршрут.

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