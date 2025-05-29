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В России нашли золото скифов

В Туве в Долине царей археологи нашли сокровища и кинжалы скифов
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Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)

В Туве в Долине царей российские археологи нашли золотые украшения, бронзовые зеркала и загадочные кинжалы. Об этом сообщает Институт истории материальной культуры РАН.

Раскопки проходили на скифском кургане Туннуг-1 в пойме реки Уюк в республике Тыва. Данная местность является одним из самых ранних и самых крупных известных «царских» скифских курганов. В публикации говорится, что раскопки кургана ведутся с 2018 года.

«В ходе полевого сезона 2024 года археологи обнаружили ряд уникальных находок, включая бронзовые зеркала, железный и бронзовые кинжалы, а также золотые украшения с геометрическим орнаментом», — говорится в сообщении.

По данным ученых, найденные предметы представляют особый интерес для понимания культурного и технологического взаимодействия древних общин. Особой находкой специалисты назвали бронзовые зеркала с тщательно отчищенными поверхностями и выступающими ручками, которые могли использоваться для ритуальных погребений.

До этого в научном журнале Nature писали, что немецкие ученые из Геттингенского университета обнаружили «утечку» драгоценных металлов из земного ядра в мантию. Открытие объясняет происхождение золота и других редких элементов на поверхности нашей планеты.

Ранее ученые выяснили, что пирит, также известный как «золото дураков», играет важную роль в регулировании климата.

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