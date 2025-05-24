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В Ингушетии археологи нашли следы древнего поселения

В Ингушетии нашли следы древнего поселения, которое может быть протогородом
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РИА Новости

В Джейрахском районе Ингушетии археологи обнаружили остатки древнего поселения, которое, по предварительным данным, может оказаться протогородом. Об этом сообщили РИА Новости в школе каменщиков-реставраторов «Наследие».

Эксперты отметили, что находка может значительно изменить существующие представления об истории региона. Ранее в этом районе уже находили сооружения циклопической кладки, относящиеся ко II тысячелетию до нашей эры.

Новые археологические данные могут свидетельствовать о том, что жизнь на этой территории была непрерывной на протяжении тысячелетий. Кроме того, исследователи считают, что поселение могло играть важную роль в становлении ингушского этноса.

До этого международная группа археологов из Нидерландов, Индонезии, Австралии, Германии и Японии нашла фрагменты черепов древних предков человека Homo erectus и останки 36 видов животных на дне Мадурского пролива у острова Ява.

Ранее археологи раскрыли, как относились к инвалидам в средневековой Европе.

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