Ученые оценили шансы найти жизнь на луне Сатурна Титане

Международная группа астрофизиков и биологов из США, Канады, Великобритании и других стран изучила, какие формы жизни и в каком количестве могли бы существовать на Титане — крупнейшем спутнике Сатурна. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Согласно работе, в скрытом под слоем льда толщиной в сотни километров океане Титана теоретически могут обитать микроорганизмы. Однако их общая биомасса, по расчетам ученых, составила бы всего несколько килограммов — примерно как вес небольшой собаки. Это означает, что на весь огромный океан Титана пришлось бы менее одной бактериальной клетки на литр воды.

Ключевым элементом исследования стал анализ доступности органических молекул, в частности глицина — простейшей аминокислоты, которая встречается по всей Солнечной системе.

Ученые смоделировали, как поверхностные органические соединения могут попадать в океан через трещины во льду или в результате ударов метеоритов. Оказалось, что даже при обилии органики на поверхности Титана ее перенос в глубины крайне ограничен, что делает потенциальную биосферу очень скудной.

«Интуитивно кажется, что Титан — идеальное место для жизни из-за обилия органических веществ. Но наша модель показывает, что большая часть этих соединений недоступна для гипотетических микроорганизмов. Если жизнь там и есть, она существует в виде редких, изолированных колоний», — пояснил ведущий автор исследования Антонин Аффхолдер из Университета Альберты.

Ученые предполагают, что гипотетические титановые микробы могли бы выживать за счет ферментации — процесса, не требующего кислорода и известного на Земле с древнейших времен. Однако даже в этом случае их количество оставалось бы ничтожным.

Ранее специалисты определили толщину ледяной корки на поверхности Титана.