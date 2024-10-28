Ученые узнали толщину ледяного панциря крупнейшей луны Сатурна

Американские астрономы из Гавайского университета в Маноа и других научных учреждений вычислили толщину ледяного слоя, покрывающего самый большой спутник Сатурна Титан. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Титан считается единственным внеземным местом в Солнечной системе, где есть атмосфера и жидкости в виде рек, озер и морей на поверхности. Из-за очень низких температур водоемы Титана состоят из метана и этана, а окружающий ландшафт покрыт твердым клатратным льдом из воды и гидрата метана.

Ученые изучили кратеры на поверхности луны Сатурна, смоделировав и сравнив их вероятные глубины с воронками на ледяном спутнике Юпитера Ганимеде. Согласно их расчетам, верхний ледяной слой Титана достигает толщины 5–10 километров.

«Кора из метанового клатрата нагревает недра Титана и вызывает удивительно быструю топографическую релаксацию, что приводит к обмелению кратеров со скоростью, близкой к скорости быстро движущихся теплых ледников на Земле», — отметили исследователи.

Оценка толщины метанового ледяного панциря важна, поскольку она может объяснить происхождение богатой метаном атмосферы Титана и помочь исследователям понять углеродный цикл небесного тела.

Ученые также предположили, что под поверхностью спутника может находиться теплый океан, защищенный от наружного холода толстым изолирующим слоем льда.

Ранее планетологи раскрыли тайну морей Титана, состоящих из жидких углеводородов.