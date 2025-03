На Марсе нашли рекордно длинные органические молекулы

Международная команда ученых из США, Мексики и Испании нашла в марсианском грунте самые длинные из известных на сегодня органические молекулы. Эти углеродные цепочки содержат до 12 последовательных атомов углерода и по своим свойствам напоминают жирные кислоты, которые на Земле производятся в результате биологической активности. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Открытие сделали с помощью прибора SAM на борту марсохода NASA Curiosity, который с 2012 года исследует кратер Гейла. Особую ценность находке придает возраст образца — около 3,7 миллиарда лет. Это соответствует периоду, когда на Земле только зарождалась жизнь. Исключительная сохранность органики объясняется отсутствием геологической активности и холодным, сухим климатом Марса.

Обнаруженные молекулы открывают новые перспективы для поиска следов древней жизни на Красной планете. Они помогут скорректировать цели предстоящих миссий, включая европейскую ExoMars (запуск в 2028 году) и совместный проект NASA и ESA по доставке марсианского грунта (2030-е годы).

Хотя биологическое происхождение молекул пока не доказано, их наличие подтверждает, что на Марсе существовала сложная органическая химия, потенциально способная привести к возникновению жизни.

