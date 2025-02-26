Ученые превратили пищевые отходы в гель для добычи воды из водуха

AdvMat: гидрогель из мусорной биомассы извлек из атмосферы 15 кг воды за сутки

Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали систему, способную извлекать питьевую воду из воздуха даже в засушливых условиях. В ее основе лежат биомассовые гидрогели, созданные из пищевых отходов, веток, ракушек и других природных материалов. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Новая решение под названием «молекулярно функционализированные биомассовые гидрогели», преобразует природные материалы в сорбенты — вещества, способные поглощать влагу из атмосферы. С помощью умеренного нагрева эти сорбенты выделяют чистую воду, что делает технологию энергоэффективной и сравнительно недорогой.

В ходе полевых испытаний система показала впечатляющие результаты: с одного килограмма сорбента удалось получить до 14,19 литров чистой воды в день. Для сравнения, большинство существующих сорбентов производят от одного до пяти литров на килограмм.

В отличие от традиционных синтетических сорбентов, которые требуют использования нефтехимических продуктов и больших затрат энергии, гидрогель на основе биомассы биоразлагаем, масштабируем и требует минимальных энергозатрат, отметили авторы разработки.

Технология стала частью многолетних усилий команды по созданию решений для людей, не имеющих доступа к чистой питьевой воде. Ученые работают над масштабированием производства и созданием портативных устройств для коммерциализации технологии.

Ранее исследователи научились добывать чистое горючее из мусора с помощью микробов.