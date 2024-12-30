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Найден способ добычи чистого горючего из мусора с помощью микробов

CJEE: раскрыты новые механизмы микробного производства водорода из отходов
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University of Manchester

Международная группа ученых из Китая и Франции изучила методы преобразования отходов в водородное топливо с помощью микроорганизмов. Исследование опубликовано в научном издании Chinese Journal of Electrical Engineering (CJEE).

Команда рассмотрела передовые методы микробного производства водорода, сосредоточившись на двухступенчатом непрямом фотогидролизе с использованием цианобактерий и зеленых водорослей.

Исследователи подчеркнули эффективность ферментации органических отходов бактериями в темной среде.

Специалисты подчеркнули синергетические (взаимодополняющие) эффекты объединения непрямого фотогидролиза с темной ферментацией, что несет большие перспективы для увеличения производства водорода из жидких стоков.

Ученые также назвали наиболее подходящие типы отходов для микробного производства водорода, включая промышленные сточные воды с крахмалом, целлюлозой и другими органическими веществами.

«Полученные знания не только углубят наше понимание сложных взаимодействий между микробными процессами, но и проложат путь к оптимизации производства водорода в промышленных масштабах. Эта оптимизация имеет ключевое значение для ускорения глобального перехода к устойчивой энергетике, снижения зависимости от ископаемого топлива и минимизации воздействия на окружающую среду», — отметили авторы доклада.

Ранее исследователи обнаружили в недрах Земли гигантские запасы водорода, способные обеспечивать человечество энергией как минимум 200 лет.

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