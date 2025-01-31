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Найдено «слабое место» коронавируса в иммунной системе

PNAS: коронавирус вызывает воспаление в организме, активируя особый белок
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Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Швейцарского института вирусологии установили, что при проникновении в организм коронавирус может блокировать определенный белок, ослабляющий защитные силы иммунной системы. Предотвращение этого процесса может ослабить воздействие патогена на молекулярном уровне. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ученые провели подробный анализ взаимодействия SARS-CoV-2 с клетками иммунной системы и сравнили его механизмы с действиями вируса герпеса. В ходе экспериментов они выяснили, что коронавирус блокирует специфический белок в клетках, что приводит к образованию комплекса STING.

Активация STING происходит в ответ на сигналы о клеточном стрессе, инфекциях или раке. Это запускает процессы, которые помогают клеткам справляться со стрессом и повреждениями, однако также может приводить к усилению воспаления и «цитокиновому шторму» — агрессивной иммунной реакции организма.

Предотвращение блокировки белка, по словам ведущего автора исследования, профессора Ван Рейнсбергена, замедляет активность вируса и открывает перспективы для разработки новых терапевтических методов.

В настоящее время исследовательская группа работает над созданием новых методов воздействия на белки иммунной системы, что может приблизить разработку эффективных противовирусных препаратов.

Ранее ученые назвали время полного выздоровления молодых людей от затяжного ковида.

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