Найдено «слабое место» коронавируса в иммунной системе

Ученые из Швейцарского института вирусологии установили, что при проникновении в организм коронавирус может блокировать определенный белок, ослабляющий защитные силы иммунной системы. Предотвращение этого процесса может ослабить воздействие патогена на молекулярном уровне. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ученые провели подробный анализ взаимодействия SARS-CoV-2 с клетками иммунной системы и сравнили его механизмы с действиями вируса герпеса. В ходе экспериментов они выяснили, что коронавирус блокирует специфический белок в клетках, что приводит к образованию комплекса STING.

Активация STING происходит в ответ на сигналы о клеточном стрессе, инфекциях или раке. Это запускает процессы, которые помогают клеткам справляться со стрессом и повреждениями, однако также может приводить к усилению воспаления и «цитокиновому шторму» — агрессивной иммунной реакции организма.

Предотвращение блокировки белка, по словам ведущего автора исследования, профессора Ван Рейнсбергена, замедляет активность вируса и открывает перспективы для разработки новых терапевтических методов.

В настоящее время исследовательская группа работает над созданием новых методов воздействия на белки иммунной системы, что может приблизить разработку эффективных противовирусных препаратов.

