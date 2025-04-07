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Военкор рассказал о боях в белгородском приграничье

Военкор Пегов: состояние линии фронта в Белгородской области быстро меняется
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Ivan Antypenko/Reuters

Состояние линии боевого соприкосновения (ЛБС) в приграничных районах Белгородской области стремительно меняется. Об этом написал военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале War Gonzo.

«Сообщается о зачистке населенного пункта Демидовка, но состояние ЛБС на этом участке меняется стремительно, поэтому пока можно считать, что данный населенный пункт находится в серой зоне», — заявил журналист.

Как стало известно военкору, на данный момент бои продолжаются также в районе села Поповка, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют малыми пехотными группами. Также противник продолжает сосредотачивать силы и средства в тыловых районах приграничья.

До этого командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские военные фиксируют на границе с Белгородской областью украинские войска, которые ранее находились на территории Курской области.

Алаудинов уточнил, что эти подразделения в основном состоят из заключенных и насильно мобилизованных украинцев, их деятельность координируется Силами спецопераций ВСУ. По мнению командира «Ахмата», у них не хватит сил дойти до Белгорода и удержаться в приграничных районах.

Ранее было названо количество уничтоженных беспилотников ВСУ за все время СВО.

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