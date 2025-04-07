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В ЕС захотели создать новый оборонный фонд

Reuters: в ЕС разработан план создания межправительственного оборонного фонда
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Reuters

Министры финансов стран Евросоюза обсудят создание нового межправительственного оборонного фонда, который станет дополнением к уже имеющимся инициативам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, совещание по вопросу создания фонда пройдет в Варшаве 12 апреля.

«European Defence Mechanism (EDM) позволит привлечь крупные средства без повышения уровня государственного долга», — говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что высокий уровень долга вызывает беспокойство у целого ряда стран, однако новый фонд, согласно документу, позволит странам покупать различную военную технику, взимать плату за ее использование, а также выдавать кредиты. Помимо этого, участниками фонда могут стать страны, которые не входят в ЕС, например Великобритания, Украина или Норвегия.

Авторы инициативы считают, что EDM нужно обратить особое внимание на стратегические средства поддержки — дорогую военную технику, которая нужна армиям.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее в Европе призвали помогать Украине, а не думать о «постконфликтных» соглашениях.

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