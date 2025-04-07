Американцы недовольны планами Трампа присоединить Канаду и Гренландию

WSJ: американцы не согласны с планами Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Большинство опрошенных американцев высказались против планов президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию. Об этом свидетельствует опрос газеты The Wall Street Journal.

Около 62% избирателей заявили, что постоянные размышления Трампа о расширении территории США за счет Гренландии и Канады являются плохой идеей. Только 25% сказали, что контроль над этими странами является хорошей идеей и будет способствовать укреплению национальной безопасности и экономики США.

Остальные 13% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме объяснили, зачем ввели пошлины против островов с пингвинами.