Ученые назвали время полного выздоровления молодых людей от затяжного ковида

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как долго могут сохраняться симптомы затяжной коронавирусной инфекции у молодых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications Medicine (NCM).

Значительное количество людей после выздоровления от COVID-19 страдает от слабости, быстрой утомляемости и замутненности сознания. Эта совокупность симптомов известна как долгий или затяжной ковид.

В ходе нового исследования специалисты опросили более 12,6 тыс. пациентов в возрасте от 11 до 17 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. У 943 выявили симптомы долгого ковида.

Через три месяца из этой группы признаки заболевания сохранились у 233 человек. Через шесть месяцев количество пациентов сократилось до 135. Через год их осталось 94, а через два года — 68, что составляет 7,2% от первоначального числа.

Это означает, что через 24 месяца после подтвержденного заражения коронавирусом 165 из 233 молодых людей (70%), болевших затяжным ковидом в течение трех месяцев после заражения, выздоровели. Но 68 из 233 (30%) — нет.

Ученые намерены выяснить причины сохранения симптомов затяжного ковида у подростков в будущих исследованиях.

Ранее исследователи нашли связь между загрязнением воздуха и затяжным ковидом.