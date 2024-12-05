Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали время полного выздоровления молодых людей от затяжного ковида

NCM: 70% детей и подростков излечиваются от длительного ковида за 24 месяца

close
Depositphotos

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как долго могут сохраняться симптомы затяжной коронавирусной инфекции у молодых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications Medicine (NCM).

Значительное количество людей после выздоровления от COVID-19 страдает от слабости, быстрой утомляемости и замутненности сознания. Эта совокупность симптомов известна как долгий или затяжной ковид.

В ходе нового исследования специалисты опросили более 12,6 тыс. пациентов в возрасте от 11 до 17 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. У 943 выявили симптомы долгого ковида.

Через три месяца из этой группы признаки заболевания сохранились у 233 человек. Через шесть месяцев количество пациентов сократилось до 135. Через год их осталось 94, а через два года — 68, что составляет 7,2% от первоначального числа.

Это означает, что через 24 месяца после подтвержденного заражения коронавирусом 165 из 233 молодых людей (70%), болевших затяжным ковидом в течение трех месяцев после заражения, выздоровели. Но 68 из 233 (30%) — нет.

Ученые намерены выяснить причины сохранения симптомов затяжного ковида у подростков в будущих исследованиях.

Ранее исследователи нашли связь между загрязнением воздуха и затяжным ковидом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами