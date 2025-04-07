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В Химках охранник парка случайно запер девушку в кабинке на колесе обозрения

Девушка оказалась заперта в кабинке аттракциона в подмосковном парке
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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Охранник парка в Химках запер девушку в кабинке аттракциона. Об этом она рассказала в соцсетях, на ее пост обратило внимание издание mk.ru.

ЧП произошло в парке имени Льва Толстого в Химках. Посетительница каталась на колесе обозрения, но когда закончился последний сеанс, охранник выпустил с аттракциона лишь молодую пару и ушел в свою будку.

Однако в одной из кабинок осталась девушка, которая сначала безуспешно пыталась привлечь внимание сторожа стуком, криками и даже фонариком. Она уже начала паниковать, но нашла способ дозвониться до технических служб парка, после чего ее освободили из плена. Сколько времени девушка провела взаперти, не уточняется.

«На часах полдевятого, а рабочее время у них формально до 22:00. [Я] нашла в Яндекс.картах, куда позвонить, и позвонила в боулинг «Космос». Попала на женщину, которая сидит на ресепшене заведения. Спасибо ей огромное! Зашла и поблагодарила еще раз лично потом. Может, это и не сильно опасная ситуация, но, главное, не накручивать себя, тогда она точно станет опасной для вашего душевного спокойствия», — порекомендовала героиня истории.

Ранее запертая в магазине 73-летняя пенсионерка из Германии всю ночь пила алкоголь и курила сигареты.

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